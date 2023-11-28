КП: в медкарту умершей после пластики петербурженки вносили изменения

В медицинские документы умершей после пластической операции женщины в Санкт-Петербурге вносили изменения. Соответствующие данные были установлены следствием.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

На заседании по избранию для главврача и владелицы клиники меры пресечения стало известно, что расследование не закончено, идет опрос других пациенток. Они заявили, что после процедур в этой клинике получили увечья. Одна жаловалась на обезображенную губу – по словам девушки, она похожа на чебурек. Сейчас девушка почти не выходит из дома. Другая пациентка рассказала, что потратила на операции миллион рублей, и у нее перестал закрываться рот, изменился разрез глаз – после манипуляций в клинике она выглядит так, будто сменила национальность.

В решении суда по избранию меры пресечения сообщили, что недовольные пациентки допрошены, назначены экспертизы для выявления других эпизодов преступной деятельности. Выяснилось, что обвиняемая оказывала давление на персонал, чтобы сотрудники своими словами подтверждали версию, выгодную клинике.

Ранее сообщалось, что суд арестовал владелицу элитной клиники и отправил ее под домашний арест на 16 суток. Напомним, в ее учреждении скончалась 47-летняя петербурженка, которой сделали более 30 процедур за один день. Клиентка провела 8 часов под наркозом. Изначально она обратилась в клинику, чтобы выполнить липосакцию, но ей навязали другие операции.