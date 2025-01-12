Кожа позеленела от дикой боли: беременная двойней россиянка умерла вместе с малышами

В Краснодаре 36-летняя женщина умерла во время новой беременности двойней вместе с малышами. Родные и юрист обвиняют в случившемся больницу, где наблюдалась будущая мама.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, два год назад женщина, будучи беременной мальчиками-близнецами, встала на учет в роддом Краснодара. На 29-й неделе россиянка пожаловалась на боль внизу живота. Ее увезли в роддом, но врачи на УЗИ не заметили отклонений.

Женщину с жуткими болями увезли в местную больницу, где хирург заподозрил у нее разрыв матки. Пациентка начала терять сознание, ее кожа резко позеленела. Врачи пытались спасти малышей при помощи экстренной операции, но они уже были мертвы, а через две недели умерла и их мама.

Родные считают, что врачи роддома виноваты в смерти женщины. По их мнению, медики не вовремя не обратили внимание на ухудшающееся состояние россиянки и не назначили нужное лечение.

Юрист семьи Николай Чернушка пояснил, что экспертиза выявила дефекты оказания медицинской помощи. Ответственного врача уволили, но вину она не признала.

Уголовное дело направили в суд, родные хотят добиться компенсации за причинение морального вреда.

Ранее в Санкт-Петербурге беременная девушка попала в больницу после жестокого избиения: на нее напала в лифте соседка.