Коуч Аяза Шабутдинова и Дмитрия Портнягина погиб, выпав с восьмого этажа в Сочи

В Сочи с восьмого этажа жилого дома выпал наставник Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягина и других коучей 37-летний Алексей Милованов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как рассказали близкие мужчины, он страдал от эпилепсии. 11 октября утром Милованову резко стало плохо в квартире в элитном ЖК Москва на Депутатской улице. Затем его доставили в больницу, и он умер в реанимации.

Обстоятельства его смерти расследует СК. Хоронить мужчину планируют в Балашихе.

Из биографии Милованова известно, что он родился в Подмосковье. В 90-е вместе с родителями переехал в Балашиху. После школы решил получить юридическое образование. Учебу в университете он совмещал с работой в Комитете по культурному наследию при правительстве города Москвы. Он трудился в отделе, где следили за памятниками архитектуры.

Первый успех к Алексею пришел, когда ему было 22 года. Он выиграл дело против Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», которая незаконным образом огородила территорию Нескучного сада под свои съемки.

Спустя два года он ушел с работы в комитете и начал работать на себя. С 2010 года начал выступать и проводил тренинги по ораторскому искусству. Большой успех имела его первая книга — «Азбука продающих выступлений».

Милованов стал ведущим экспертом в области построения продающих вебинаров и выступлений. Также он был наставником известных онлайн-предпринимателей: Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягина, Татьяны Маричевой, Кристины Софи и других.

Когда Алексею было 26 лет, он внезапно потерял сознание во время выступления. Он подумал, что переутомился, но подобные инциденты стали повторяться. В итоге в 2015 году ему диагностировали эпилепсию. Мужчина стал больше времени уделять своему здоровью и переехал из Москвы в Сочи.

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