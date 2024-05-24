Депутаты города Шумерля попросили разрешить эвтаназию бездомных собак. Соответствующий документ опубликовали в группе приюта «Брошенный ангел» ВКонтакте.

Согласно документу, в адрес Собрания депутатов города Шумерля (Чувашская республика) поступило шесть коллективных обращений неких граждан, которые предложили внести изменения в закон в части надзора над бездомными животными.

Среди пунктов есть предложение о том, чтобы животных, которые содержатся в «пункте временной передержки» более одного месяца подвергали «гуманной эвтаназии».

Согласно документу, опубликованному приютом, предлагается также разрешить охотникам отстреливать животных за городом.

«Признать бродячих собак, которые живут за пределами населенных пунктов дикими животными. Разрешить охотникам регулировать их численность, как они это делают по отношению к волкам», — сказано в обращении.

Из-за того, что предложения не относятся к компетенции Собрания депутатов города, было принято решение отправить документ в вышестоящую инстанцию — Госсовет Чувашской республики.

«Депутатами была поддержана инициатива о направлении предложений в Государственный Совет Чувашской республики, в связи с чем просим вас при подготовке изменений в законодательные акты, регламентирующие вопрос обращения с безнадзорными животными учесть предложения жителей города Шумерля», — написано в документе.

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