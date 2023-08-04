Кости, череп и пустую бутылку из-под водки нашли у вертолетной площадки в Петербурге

Житель Красносельского района Северной столицы обнаружил человеческие останки у вертолетной площадки в поселке Торики. Страшная находка была сделана накануне, 3 августа. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет Фонтанка.

Мужчина во время прогулки рядом с вертолетной площадкой наткнулся на останки неизвестного человека. Петербуржец счел нужным сразу же обратиться в полицию. Вскоре на место обнаружения частей тела прибыли стражи порядка. В рамках осмотра территории им попались кости, череп, а также пустая бутылка из-под водки и одежда незнакомца. Примечательно, что вещи и останки были разбросаны на 150 квадратных метрах.

Для установления причины смерти человека найденные части тела были направлены в морг. Другие подробности истории обнаружения останков в Петербурге не приводятся. Предполагается, что правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела в случае подтверждения факта насильственной смерти человека, а пока ими будет проведена доследственная проверка.

Ранее в Индустриальном районе Хабаровска местные жители обнаружили обезглавленный труп мужчины. Оказалось, что его убили и расчленили в ходе конфликта на Нагорной улице.