«Костей не хватает»: в Карелии похоронят загадочно погибшего студента, чьи останки нашли разбросанными в лесу

В Карелии похоронят 17-летнего студента, который умер при неизвестных обстоятельствах. Его останки нашли разбросанными в лесу, но многих костей не хватает.

Об этом сайту kp.ru рассказал отец студента.

Похороны пройдут 22 июня: сначала состоится отпевание, затем тело предадут земле. Родители погибшего ждали этого целый год – тело не отдавали из-за экспертиз. Они до сих пор не знают причину смерти ребенка: официальная версия пока – несчастный случай. Однако подтверждения на сегодняшний день нет, как нет подтверждения, что произошло убийство.

По словам родителей, найти все останки не удалось, многих костей не хватает. Из одежды, которая была на юноше в день смерти, обнаружили лишь кроссовки.

«Из одежды нашли только кроссовки. И все. Да, многих костей не хватает», - рассказал отец, не уточнив, сколько именно.

Напомним, расследование длится с 2020 года – 7 мая парень вышел с вечеринки и направился к подруге, затем свернул на заправку. Далее он ушел в жилой сектор и постучался в дверь к незнакомой женщине – больше никто парня не видел. Только в 2022 году его останки стали находить в лесу. Родители настаивают, что их сына убили. На это указывают отсутствие отпечатков на телефоне и звонки на неизвестные номера.

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