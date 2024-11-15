Опубликовано 15 ноября 2024, 18:111 мин.
«Кость гниет»: отрезавший себе ногу боец СВО ждет еще одну операцию
Отрезавший себе ногу боец СВО ждет еще одну операцию из-за гниения кости.
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Отрезавший себе ногу боец СВО из Якутии рассказал, что предстоит еще одна операция. У мужчины гниет кость.
Подробности узнал aif.ru.
Боец рассказал, что в окопе ампутировал ногу ниже колена. После этого он провел в окопе примерно 10 дней. Позже в больнице ему ампутировали ногу еще выше: как говорит военнослужащий, «загноилось все».
«Должна быть еще операция. Кость гниет». – поделился он.
Дата операции пока неизвестна. Мужчина готов ее сделать «хоть сейчас».
Ранее сообщалось, что ампутировавший себе ногу россиянин до СВО был предпринимателем. Ему 38 лет. Мужчина в разводе, есть дочь.