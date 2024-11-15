«Кость гниет»: отрезавший себе ногу боец СВО ждет еще одну операцию

Отрезавший себе ногу боец СВО из Якутии рассказал, что предстоит еще одна операция. У мужчины гниет кость.

Подробности узнал aif.ru.

Боец рассказал, что в окопе ампутировал ногу ниже колена. После этого он провел в окопе примерно 10 дней. Позже в больнице ему ампутировали ногу еще выше: как говорит военнослужащий, «загноилось все».

«Должна быть еще операция. Кость гниет». – поделился он.

Дата операции пока неизвестна. Мужчина готов ее сделать «хоть сейчас».

Ранее сообщалось, что ампутировавший себе ногу россиянин до СВО был предпринимателем. Ему 38 лет. Мужчина в разводе, есть дочь.