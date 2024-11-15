38 лет, был предпринимателем: что известно о бойце из Якутии, который ампутировал себе ногу в окопе

38-летний боец из Якутии, ампутировавший себе ногу в окопе, до СВО был предпринимателем. Мужчина в разводе, у него есть дочь.

Об этом РЕН ТВ рассказал глава села Бясь-Кюель Айсен Егорович. Известно, что военный родом из этого села.

До отправки на СВО мужчина занимался коневодством. Как рассказал глава села, он получил грант Минсельхоза.

Дома бойца ждет мать. Сейчас военный в больнице.

Ранее сообщалось, что он 17 дней провел в окопе – там у мужчины загноилась рана. Он решил ампутировать ногу самостоятельно при помощи ножа, перед этим вколол обезболивающее. Сослуживцы не решились это сделать. После операции мужчина несколько дней ждал медиков, оставаясь в траншее.