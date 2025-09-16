Космонавт-рекордсмен Николай Бударин срочно госпитализирован с рецидивом онкологического заболевания

Российский космонавт Николай Бударин срочно госпитализирован с рецидивом онкологического заболевания. Ему провели операцию, пишет Telegram-канал Mash.

В одной из московских больницу Герою России вырезали опухоль. Сейчас он идет на поправку. Медики считают, что рак астронавта может быть связан с радиацией на орбите, сообщает канал.

Николай Михайлович считается настоящим рекордсменом среди космонавтов. Он провел в космосе 444 дня и трижды выходил в открытый космос.

Бударин родился 29 апреля 1953 года в Чувашии, но позже его семья переехала в Подмосковье. Военную службу проходил в Чехословакии.

В 1976 году начал работу в Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева. Первый космический полет Бударина состоялся 27 июня 1995 г. и продлился до 11 сентября. Бударин был бортинженером экспедиции на орбитальную станцию «Мир». Космонавты прибыли на станцию на американском многоразовом корабле Atlanti. Это была первая стыковка шаттла с российской станцией в рамках программы «Мир — Шаттл».

