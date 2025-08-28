Николая Дроздова госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ. Медики диагностировали у него воспаление поджелудочной и выписали спустя полторы недели лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, телеведущий попал в больницу 5 августа. Тогда врачи подумали, что у 88-летнего Дроздова кровотечение в желудке, но это не подтвердилось. У телеведущего, как пишет Mash, выявили низкий гемоглобин на фоне рака. Состояние осложнялось язвой кишечника. После терапии Дроздову стало лучше, и он уехал домой.

По данным СМИ, в 2023 году у знаменитости нашли рак предстательной железы второй стадии. В июле этого года после замены сустава протезом он практически перестал ходить.

На данный момент представители Дроздова не комментировали новости о его здоровье.

