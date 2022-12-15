Кошка из приюта убила жителя Дании

Мужчина из Дании скончался через четыре года после того, как его укусила кошка. Животное занесло в организм хозяина плотоядные бактерии и вызвало заражение крови. Об этом сообщает LADBible.

Погибшего звали Хенрик Плеттнер. В 2018 году он взял кошку из приюта. Пока мужчина вез своего нового питомца, она укусила его за палец. Через несколько дней место укуса опухло и стало сильно болеть. Он обратился за помощью к медикам.

Датчанин месяц провел в больнице, где ему сделали 15 различных процедур. В итоге палец решили ампутировать, но это не облегчило его страдания.

«У него была ослабленная иммунная система, пневмония, подагра и диабет», — рассказала мать покойного.

Через четыре года после укуса кошки Хенрик умер. У него развилось заражение крови, а его организм атаковали плотоядные бактерии. Вдова мужчины призвала людей быть внимательными к своему здоровью и сразу обращаться к врачу, если вас кто-то укусил. «Не думайте, что это просто кошка. Не рискуйте», – добавила женщина.

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