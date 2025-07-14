Корпоратив на пляже в Москве закончился внезапной пропажей одного из сотрудников

Московские полицейские и водолазы ищут мужчину, который пропал после корпоратива на пляже в Строгино. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В субботу, 12 июля, компания, в которой работал мужчина, отправилась отмечать праздник на пляж. В воскресенье утром семья пропавшего забила тревогу, когда он не вернулся домой. Никто из его коллег не смог внятно объяснить, куда он делся.

Сейчас он считается пропавшим без вести. Правоохранители начали его поиски. По одной из версий, мужчина мог пойти купаться и утонул.

Ранее мы писали о том, как на Бали без вести пропал 36-летний бизнесмен из России. Пустую лодку, на которой турист из Калуги один вышел в океан, обнаружил местный рыбак. После этого спасательные службы организовали поиски. Друзья пропавшего предположили, что во время плаванья судно заглохло, поэтому мужчине пришлось спасаться с нее вплавь.