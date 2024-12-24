Короткое замыкание на линии электропередачи лифта: Эйфелеву башню охватил пожар

В столице Франции произошло ЧП, которое могло оставить Париж без одного из самых главных символа города. На Эйфелевой башне случился пожар из-за короткого замыкания, передает BFMTV.

По данным СМИ, огонь возник между вторым и третьим этажами. Предполагается, что там произошло короткое замыкание на линии электропередачи лифта. Другие обстоятельства пожара пока не известны.

После объявления тревоги из помещений эвакуировали людей. Никто из гостей не пострадал. На место пожара прибыли сотрудники экстренных служб. Они достаточно оперативно справились с пламенем.

Открыть Эйфелеву башню на вход планируют уже сегодня. Однако из-за пожара можно будет подняться только на второй этаж. Проход к шпилю откроют чуть позже.

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