Зал усыпан белыми розами: в Москве простились с погибшей в Париже моделью
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В Москве простились со Светланой Савицкой, погибшей в аварии в Париже. 34-летняя модель умерла, попав под колеса автомобиля.
Светлану Савицкую похоронят на Троекуровском кладбище. С ней пришли проститься около 50 человек — каждый из них принес белые розы, пишет StarHit.
Как рассказывала мать модели, французские власти организовали перевозку тела Светланы в Москву. Они взяли на себя все финансовые вопросы и попросили женщину ни о чем не волноваться.
«Когда я спросила, сколько это будет стоить, они ответили, что нисколько, так как это международный инцидент», — сказала мать Светланы.
О смерти манекенщицы рассказали ее близкие в социальных сетях. Они пояснили, что автомобиль пытался уйти от лобового столкновения, резко свернул и сбил россиянку. За рулем машины был 20-летний пожарный.
Светлана Савицкая — известная российская модель. Снималась для журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour. Также работала телеведущей на федеральных каналах.