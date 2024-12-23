Зал усыпан белыми розами: в Москве простились с погибшей в Париже моделью

В Москве простились со Светланой Савицкой, погибшей в аварии в Париже. 34-летняя модель умерла, попав под колеса автомобиля.

Светлану Савицкую похоронят на Троекуровском кладбище. С ней пришли проститься около 50 человек — каждый из них принес белые розы, пишет StarHit.

Как рассказывала мать модели, французские власти организовали перевозку тела Светланы в Москву. Они взяли на себя все финансовые вопросы и попросили женщину ни о чем не волноваться.

«Когда я спросила, сколько это будет стоить, они ответили, что нисколько, так как это международный инцидент», — сказала мать Светланы.

О смерти манекенщицы рассказали ее близкие в социальных сетях. Они пояснили, что автомобиль пытался уйти от лобового столкновения, резко свернул и сбил россиянку. За рулем машины был 20-летний пожарный.

Светлана Савицкая — известная российская модель. Снималась для журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour. Также работала телеведущей на федеральных каналах.