«Король туалетов»: семиклассник брал деньги с желающих справить нужду в школьной уборной

Красноярский суд приговорил к году условно семиклассника, который брал деньги за вход в школьный туалет. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

Отмечается, что вход в школьную уборную стоил 20 рублей, а когда юный бизнесмен увидел, что дети согласились ему платить, то стал повышать цены.

«Король туалетов» – так называли предприимчивого семиклассника, устроившего в школе платный туалет. Теперь он осужден за вымогательство», – говорится в сообщении.

Спустя время у него появились должники. Он вымогал у них деньги уговорами, угрозами и побоями.

Взрослые узнали об этой ситуации только после того, как один из учеников пришел домой избитый и рассказал, что задолжал две тысячи рублей за пользование туалетом.

Родители решили обратиться в полицию. В итоге дело дошло до суда, который признал подростка виновным в вымогательстве. С учетом возраста суд назначил наказание в виде лишения свободы (условно) с испытательным сроком в два года.

Кроме этого, расследование показало, что некоторые учителя знали о бизнес-схеме ребенка, но не стали ничего предпринимать. Подчеркивается, что они «понесли дисциплинарную ответственность».

Ранее сообщалось, что школьник нападал на одноклассников и насильно делал им татуировки.