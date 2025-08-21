Координировал атаку на газопроводы: украинца, причастного к подрыву «Северных потоков», задержали в Италии

Итальянские правоохранители проявили бдительность и задержали по наводке немецких коллег гражданина Украины, подозреваемого в диверсии, передает РИА Новости. Мужчина, как считает следствие, причастен к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», по которому голубое топливо шло из России в Германию и Европу.

Диверсия на газовых ветках, тянущихся по дну моря, была совершена в 2022 году. В то время украинец, предположительно, координировал действия тех, кто устроил подрыв. Взрывчатку на трубопровод установили водолазы, которых к месту атаки подвезли на специально арендованной для этой цели яхте.

Задержание предполагаемого координатора с Украины произошло вечером в среду в районе Римини. Итальянские стражи порядка действовали на основании ордера ФРГ на арест. В скором времени мужчина будет доставлен в Германию для проведения допроса.

