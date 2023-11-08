Конфликт вспыхнул в парадной: недовольная соседка укусила за нос председательницу ТСЖ

Председательница ТСЖ из Санкт-Петербурга обратилась в полицию за помощью — женщина пожаловалась, что на нее напала соседка. В результате конфликта пострадавшую жительницу Северной столицы укусили за нос, передает 78.ru.

По информации журналистов, пожилые петербурженки выясняли отношения прямо в парадной дома на улице Симонова. Что стало причиной конфликта, неизвестно. В ходе ссоры одна из женщин перешла в наступление — она напала на оппонентку и укусила ее за нос.

Сегодня ночью, 8 ноября, пострадавшая представительница ТСЖ обратилась за медицинской помощью. В больнице у нее зафиксировали множественные ушибы и царапины. После посещения медиков 61-летняя женщина пошла в полицию. Теперь в обстоятельствах конфликтной ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Северной столице женщина прокусила плечо бизнесмену до гнойного воспаления. Мужчина повстречал агрессивную незнакомку на улице.