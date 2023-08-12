Конфликт в ночном клубе закончился стрельбой и убийством одного из посетителей в туалете

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в одном из ночных клубов в Каменске-Уральском. Жертвой вооруженного конфликта стал мужчина. Его труп нашли в туалете заведения, передает E1.ru.

Информацию о ночном происшествии сообщили очевидцы. По их словам, в увеселительном заведении сначала случился конфликт, а потом началась стрельба. Охрана клуба, услышав выстрелы, вывела людей на улицу. При этом двери в туалет оказались заблокированы. Там, как потом выяснится, лежало тело убитого человека.

Через некоторое время на место стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая. Стражи порядка отказались комментировать случившееся до выяснения всех обстоятельств. Потребовалась ли кому-нибудь медицинская помощь — неизвестно. Предполагается, что в рамках оперативных действий полицейскими будет организована проверка, на основании результатов которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Адыгее конфликт местных жителей закончился смертью одного из них. Мужчина получил кулаком в лицо, ударился головой об асфальт и скончался спустя время в больнице.