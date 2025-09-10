Конфликт на дороге между самокатчиком и велосипедистом закончился стрельбой

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает молодого человека, который выстрелил в велосипедиста. Об этом пишет «Фонтанка».

Как сообщает издание, инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы. Молодой человек ехал на электросамокате по проспекту Шаумяну, но в какой-то момент он не поделил дорогу с другим участником движения — с мужчиной не велосипеде.

Между самокатчиком и велосипедистом завязался конфликт. В ходе выяснения отношений первый достал пневматический пистолет и трижды выстрели в затылок оппонента.

39-летний потерпевший обратился к врачам и в полицию. Медики зафиксировали у него травмы затылка и правого предплечья.

Сообщатся, что уголовное дело пока не заведено. Правоохранители ищут стрелявшего молодого человека.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, который стрелял из сигнального пускового устройства ПУ-3 по вагонам метро на станции «Василеостровская».