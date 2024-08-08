Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили после сообщений о готовящемся теракте. Об этом сообщает aif.ru.

В Вене арестовали двух подозреваемых в подготовке терактов. Сообщается, что во время обыска полицейские нашли у них дома различные химические вещества. По словам полицейских, целью теракта могли стать концерты певицы Тейлор Свифт, которые должны были состояться в Вене 8, 9 и 10 августа.

Правоохранители считают, что задержанные мужчины могут быть связаны с ИГИЛ* (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014).

Из-за сохраняющейся угрозы выступления американской певицы пришлось отменить. Организаторы концертов сообщили, что деньги за билеты вернут в течение десяти дней. Сама Свифт никак не комментировала отмену выступлений.

Ранее мы писали о том, что в Германии полицейские задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера.

*организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.