Композитор Алексей Шмитов, потрогавший подростка, получил 13 суток ареста

Композитор Алексей Шмитов осужден за мелкое хулиганство. К ответственности его привлекли за то, что он потрогал несовершеннолетнего тыльной стороной ладони. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Постановление Нагатинского суда вышло 19 ноября. Согласно документам, Шмитов получил за свои действия 13 суток административного ареста.

Сам музыкант пока никаких комментариев по поводу дела не давал.

Отметим, что Алексею Шмитову 68 лет. Он окончил Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московскую консерваторию по классу фортепиано профессора и органа. Композитор активно гастролирует. Он давал концерты в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии и других странах.

