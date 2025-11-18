Блогерша Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна, спасаясь от избиений парня

Блогерша Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна первого этажа, спасаясь от 32-летнего знакомого. По словам девушки, парень жестоко избивал ее. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Анжелика рассказала, что утром 18 ноября к ней домой в Якутске пришел молодой человек. Она утверждает, что парень начал бить. В основном удары наносились по ребрам. При этом причину агрессии блогерша не раскрыла.

Уточняется, что через дверь девушка выйти не могла, поэтому решила сбежать через окно. По ее признанию, ей казалось, что молодой человек мог ее убить.

После случившегося Протодьяконову доставили в больницу. У нее диагностировали несколько переломов. Другие подробности состояния Анжелики пока неизвестны.

Ранее в Таиланде заметили людей, похожих на пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых. Местные жители признались, что супруги вели себя подозрительно и старались ни с кем не общаться.