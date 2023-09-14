Композитор Алексей Рыбников оказался замешан в финансовых махинациях

Мошенники подделали сообщение худрука театра «Градский Холл» и похитили 4 миллиона рублей, об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно журналистам, аферисты вышли на главного бухгалтера театра. Женщине сначала пришло сообщение в мессенджере якобы от худрука театра, композитора Алексея Рыбникова. В сообщении говорилось, что с ней хочет поговорить куратор от Департамента культуры.

Однако позже ей поступил другой звонок — уже, якобы, от сотрудника ФСБ. Мошенники заявили, что от ее имени подана заявка на кредит, и чтобы сберечь свои деньги женщине нужно срочно перевести их на «безопасный счет». Аферисты даже вызвали такси для пострадавшей. В итоге со своей карты сотрудница «Градский Холл» перевела на неизвестный счет 3,9 миллиона рублей.

Полиция занимается проверкой произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Москве задержали заслуженную артистку России Рамилю Искандер с 2 кг мефедрона и кокаином. Обыск произошел еще 29 августа. Сейчас женщина находится под стражей.