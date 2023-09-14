В Москве задержали заслуженную артистку РФ Искандер с 2 кг мефедрона и кокаином

В Москве задержали заслуженную артистку России Рамилю Искандер после того, как в ее доме был произведен обыск. У звезды были найдены два килограмма мефедрона и доза кокаина. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, обыск сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков произвели еще 29 августа. В ходе него запрещенные вещества обнаружили как в особняке актрисы, так и под обшивкой двери ее автомобиля. Все было изъято и направлено на экспертизу. Теперь же стало известно, что Рамиля прятала мефедрон.

Искандер оперативно задержали и направили на допрос, после чего поместили под стражу. На данный момент возбуждено уголовное дело за производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Отметим, что Искандер довольно известная актриса. Она снималась в таких проектах как «Чужое счастье», «Джуна», «Людмила Гурченко», «Царь» и других. Также Рамиля работает в озвучке. Свой голос она подарила более 230 героям фильмов.

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