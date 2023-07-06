Компания защищала девушку: актера Павла Баршака избили за его поведение во время ссоры с возлюбленной

Актера Павла Баршака, известного по роли в фильме «Прогулка», избили из-за девушки. Между ними возникла ссора, и вмешалась компания из трех человек.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

По информации издания, два парня и девушка ввязались в конфликт между Баршаком и его девушкой. Желая защитить избранницу актера, мужчина пнул его ногой в спину.

В результате Баршак упал на асфальт и ударился головой. Девушка бросилась ему на помощь и попросила компанию не влезать в их разборки. Тогда незнакомые люди прекратили избиение.

Баршак уехал куда-то на самокате, решив не вызывать скорую. Придя домой к девушке, он согласился показаться медикам.

Его отвезли в больницу. Там выяснилось, что у актера вылетела металлическая спица, которую установили в руке две недели назад из-за перелома. Баршаку предстоит операция.

Полиция нашла нападавших. Однако, по всей видимости, актер откажется писать на них заявление.

Ранее мы сообщали об избиении 42-летнего Баршака. Говорилось, что инцидент произошел 6 июля.