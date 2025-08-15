Компания 20 лет платила сотруднице за то, что она ничего не делает: женщина подает в суд

Во Франции женщина 20 лет получала зарплату за то, что ничего не делает. Теперь сотрудница подает на своего работодателя в суд. Об этом пишет Daily Mail.

То, что для многих может показаться работой мечты, превратилось в настоящий кошмар для 59-летней Лоуренс Ван Вассенхове, сотрудницы Orange, крупнейшей в стране телекоммуникационной компании.

Ван Вассенхове пришла в Orange в 1993 году, когда компания еще называлась France Télécom. После того, как у нее развилась эпилепсия и гемиплегия — частичный паралич одной стороны тела, — с первоначальной должности она решила перейти на секретарскую.

В надежде на перевод в другой отдел Лоуренс прошла медицинское обследование. Однако результаты показали, что она не подходит для новой позиции. Вместо того чтобы предложить работнице альтернативу, компания перевела ее в резерв.

С тех пор, в течение двух десятилетий, работодатель выдавал ей зарплату просто так. Несмотря на это, женщина утверждает, что «вынужденное бездействие» привело к серьезным проблемам с психическим здоровьем и финансовым трудностям. Ей даже угрожали выселением.

В интервью одному из французских телеканалов Ван Вассенхове призналась, что из-за сложившейся ситуации она чувствовала себя на работе невидимкой. По словам женщины, отсутствие цели и социальных связей ввергло ее в глубокую депрессию.

Ее адвокат утверждает, что бездействие руководства Orange лишило его клиентку «места в обществе» как человека с ограниченными возможностями.

