В Салехарде две уборщицы подрались в храме. У женщин был разный взгляд на уборку.

Подробности сообщает Ura.ru.

Сотруднице храма не нравилось, как убирается коллега. В октябре 2024 года она решила отобрать у женщины веник и показать, как надо мести. Уборщица оттолкнула даму – та упала. Пострадавшая решила обратиться в полицию.

Руководство храма уволило ее. Оставшись без работы, женщина нашла юристов – она хотела взыскать компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования истца частично и назначил 15 тыс. рублей. В такую сумму он оценил моральные страдания россиянки. Было подтверждено, что вред действительно нанесли, но синяки и кровоподтеки квалифицируются как повреждения, не причинившие вреда здоровью.

