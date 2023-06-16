Комнатные философы: женщина убила сожителя девятью ударами ножа за его мнение о смысле жизни

Пара из Хабаровска не смогла найти компромисс в споре, после чего 38-летняя женщина девять раз ударила возлюбленного ножом.

Об этом сообщает kp.ru.

В феврале этого года женщина с подругой и сожителем выпивали и начали рассуждать на философские темы. Они выясняли, в чем смысл жизнь. Тогда у пары завязался спор, в ходе которого 46-летний мужчина стал бить возлюбленную.

Он нанес ей несколько ударов ножом в бедро, сорвал ноготь на пальце ноги и повредил сухожилие. Женщина отставать от партнера не стала и тоже взяла нож. Она нанесла обидчику не менее девяти ножевых ранений в область груди. Мужчина умер на месте от полученных травм.

«Почти сразу после произошедшего женщина звонила друзьям и рассказывала, что все, на ней 105-я статья. Говорила: «Ждите меня лет через 10», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Обе женщины были задержаны. В настоящий момент в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО уже провели ряд необходимых действий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Виновная частично признала свою вину. Теперь ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

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