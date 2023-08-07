Комика заподозрили в изнасиловании учениц под предлогом сублимации чувств в творчество

Воспитанницы стенд-ап клуба во Владивостоке обратились за помощью в полицию — они обвинили своего педагога в сексуальном насилии. От рук мужчины якобы пострадали и несовершеннолетние ученицы, пишет ИА PrimaMedia.

Девушки в беседе с журналистами поделились подробностями обучения в школе для комиков. По их словам, наставник регулярно предлагал ученицам заняться сексом, даже несмотря на то, что некоторые еще были несовершеннолетними.

Одной девочке на момент интимной близости с мужчиной было 15 лет. Целый год комик «обрабатывал» ее, чтобы впоследствии заполучить желаемое. Выйти из «секты», как говорит сама жертва про клуб, ей удалось только в 20 лет.

В общении с теми, кто сначала отказывал, преподаватель шел на различные уловки. Например, некоторых из девочек он убеждал в том, что секс необходим для забора энергии, которая после сублимируется в творчество.

От подобных действий мужчины могли пострадать десятки россиянок. Несколько заявлений уже лежат СУ СК по Приморскому краю.

Ранее в Новотроицке суд постановил арестовать подозреваемого в изнасиловании четырех девочек. Жертвами педофила стали девочки в возрасте от 10 до 12 лет.