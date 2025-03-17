Может грозить до трех лет тюрьмы: актера Театра на Таганке задержали с наркотиками в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали актера Театра на Таганке и звезду фильма «Аджика» Дмитрия Трусова в Москве. При обыске у него нашли запрещенные вещества, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, стражи порядка остановили актера 16 марта: он возвращался на автомобиле домой. Когда правоохранители общались с 35-летним Трусовым, то было видно, как он сильно нервничал.

Причиной тому были наркотики, которые обнаружили при обыске Дмитрия. Они лежали у актера в кармане. Что у него было при себе за вещество, не уточняется.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина Трусова будет установлена в суде, то он может отправиться в колонию на 3 года.

Ранее сообщалось, что боксера Рустама Исмаилова задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Об этом стало известно от журналистов.