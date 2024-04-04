Колонка «Алиса» исправила свой ответ про героиню мультфильма «Маша и Медведь»

Умная колонка «Алиса» изменила свой скандальный ответ про героиню российского мультфильма «Маша и медведь». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что на вопрос о том, почему Маша из мультфильма живет с медведем, «Алиса» отвечала, что это потому, что персонаж является призраком убитой девочки, родители которой не сумели справиться с потерей ребенка и уехали.

Теперь на подобный вопрос «Алиса» отвечает, что девочка оказалась одна и попала к медведю, поскольку родители забыли свою дочурку и отправились в город, как это было в легендарной киноленте «Один дома». Вдобавок умная станция рассказывает, что медведь помогает Маше в разных ситуациях и они дружат. При этом колонка ссылается на сторонний сайт.

Напомним, «Маша и Медведь» — российский мультфильм, созданный анимационной студией «Анимаккорд». Показ начался 7 января 2009 года. Мультфильм посвящен дружбе бывшего циркового артиста Медведя и девочки по имени Маша, которая не дает скучать не только животному, но и всем лесным жителям.

Ранее сообщалось, что таможенники не позволили незаконно вывезти из России в Казахстан живого крокодила.