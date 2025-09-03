Коллеги театрального режиссера Антона Бутакова обвинили его в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антона Бутакова сразу несколько коллег обвинили в склонении к насилию и харассменте. Одна из девушек рассказала, что мужчина намекал на интимную связь своим подчиненным. А тем, кто не соглашался, он угрожал.

«Он набрасывался на артистов, мог орать, посылать матом и желать кому-то смерти. Я очень его боялась, боялась ему отказать. Когда у него случались отношения с девушками из театра, он начинал их гнобить», — рассказала одна из пострадавших.

Другая девушка, работавшая с Бутаковым, рассказала, что режиссер постоянно «зажимал ее во всех углах» театра, а также пытался силой затащить ее в кабинет.

«Я заходила к нему в кабинет с каким-то рабочим вопросом, в эту же секунду закрывалась дверь, и тебя, по сути, нагибали. Я ничего не могла с этим сделать, человек не слышит слова „нет“», — вспомнила она.

Все девушки рассказали, что Бутаков настаивал на половых связах без контрацепции.

В беседе с журналистами сам режиссер опроверг все обвинения в свой адрес, назвав информацию фейком.

