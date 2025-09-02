«Я чувствую огромное облегчение»: актера Жерара Депардье снова будут судить за изнасилование

Жерар Депардье вновь отправится в суд. Французскому актеру предъявили новые обвинения в изнасиловании, сообщает радиостанция Franceinfo.

Стало известно, что жертвой Депардье стала молодая актриса Шарлотта Арну, которая в 2018 году сама дважды приезжала в дом к знаменитости, 7 и 13 августа.

По словам адвоката девушки, она подверглась «моральным принуждениям», находясь «в состоянии шока».

Обвинительное заключение основывается на материалах дела, включающие записи с видеокамер в доме Депардье, а также заключение врача-гинеколога, к которому актриса обратилась после случившегося.

Сама Арну уверяет, что постановление «восстанавливает форму судебной истины».

«Я чувствую огромное облегчение», — написала она в своем личном блоге в соцсети.

Напомним, что до этого актера уже обвиняли в сексуальных домогательствах две женщины, которые работали с ним на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Тогда 76-летнего артиста приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

Ранее агент Жерара Депардье заявлял, что приговор артисту вынесли из-за общественного давления.