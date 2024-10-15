Коллеги пострадавшего при взрыве бизнесмена опровергли версию о мести сотрудников
© Freepik
Коллеги и партнеры бизнесмена, машина которого взорвалась 15 октября в Москве, опровергли версию о том, что это могло быть местью со стороны сотрудников. По словам сослуживца ресторатора, он «делал все, чтобы платили зарплату».
Подробности приводит mk.ru.
По словам собеседника издания, в период коронавируса предприниматель старался, чтобы сотрудники получали деньги.
«Насколько я знаю, он даже кредиты брал, чтобы люди получали все без задержек», - поделился он.
Собеседник уверен: у персонала не тот уровень доходов, чтобы решаться на минирование машины.
«Ну даже, если вдруг задержали зарплату – неужели человек пойдет изготавливать взрывное устройство и минировать машину?» - задался вопросом он.
Коллеги говорят, что у бизнеса предпринимателя не было проблем. Пострадавшего назвали спокойным и доброжелательным человеком, с которым любой вопрос можно было решить мирно.
Ранее сообщалось, что с бизнесменом связаны два заведения в Петербурге.