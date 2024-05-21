Коллега Валерия Тодоровского и Сергея Безрукова рассказал, как нашел труп ребенка в Москве

Очевидец рассказал, как обнаружил труп ребенка в реке Чурилиха в Москве. Он сообщил, что вытащил тельце из водоема с помощью палки.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Первой на объект под водой обратила внимание женщина, которая гуляла с детьми. Она обратилась к мужчине с просьбой проверить, что в реке. Проходящим мужчиной оказался коллега Валерия Тодоровского и Сергея Безрукова.

Кинематографист, взяв палку, вытащил тельце и вызвал экстренные службы. Он признался: думал, что в воде кукла. Одежды на мальчике не было.

Эксперты отмечают, что умершему ребенку примерно 6 месяцев, он мог быть иностранцем, следов насилия не обнаружено. Мальчик находился в воде от недели до двух.

Ранее сообщалось о начале проверки по факту обнаружения тела ребенка.