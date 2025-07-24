Коллега погибшего в авиакатастрофе в Приамурье хирурга раскрыл цель его последнего полета

В числе пассажиров, погибших на борту самолета Ан-24 в Приамурье, был именитый хирург из Хабаровска Леонид Майзель. Выяснилось, что врач отправился в Тынду, чтобы забрать маленькую внучку.

Как пояснил коллега Леонида, после смерти жены он полностью посвятил себя двум дочкам и внукам. Одна из внучек гостила в Тынде у родственников, и мужчина отправился за ней, чтобы привезти в Хабаровск. Он добавил в разговоре с mk.ru, что последний раз видел врача в субботу, никаких дурных предчувствий у хирурга не было.

По словам коллеги Майзеля, у него «жизнь кипела», а на первом месте всегда были дети и внуки. Несмотря на то, что врач продолжал оперировать, все свободное время проводил с родными.

Стаж хирурга, у которого была также специализация по онкологии, составлял 48 лет. Леонид Майзель помогал пострадавшим в разрушительном землетрясении в городе Нефтегорске Сахалинской области 1995 года, за что был награжден орденом Почета.

Ранее близкие авиаинженера Алексея Лысенко, который по предварительным данным находился на борту разбившегося в Амурской области Ан-24, рассказали, что он боялся летать.