«Говорил, что не доживет до 30»: близкие рассказали об одном из членов экипажа разбившегося в Приамурье Ан-24

Близкие авиаинженера Алексея Лысенко, который по предварительным данным находился на борту разбившегося в Амурской области Ан-24, рассказали ИА Регнум, что он боялся летать.

Сообщается, что 28-летний Алексей занимался техническим обслуживанием самолета. Его подруга заявила, что молодой человек часто предполагал, что не доживет до 30 лет.

«Он всегда говорил, что на отдых лучше пешком дойдет, чем на самолете. Он боялся летать. Говорил, что ему не суждено дожить до 30 лет. Не знаю, может, что-то чувствовал. Хотя ему гадалка нагадала свадьбу в 30 лет и детей», — поделилась девушка.

По ее словам, Алексей был всегда отзывчивым и позитивным.

«Он был готов всегда прийти на помощь. Был добрым, улыбчивым. Это большое горе», — добавила подруга инженера.

Напомним, что пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение сегодня утром, 24 июля. После того, как воздушное судно пошло на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Тынды, пропала связь с пассажирским. В ходе осмотра места крушения спасатели не нашли выживших.

Ранее мы писали о том, что разбившийся в Приамурье самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года.