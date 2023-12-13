Грибник из Хабаровского края застрелил мужчину, приняв его за медведя

Житель Хабаровского края застрелил в тайге мужчину, перепутав его с медведем. Об этом сообщает региональное управление СКР.

45-летний мужчина в августе этого года собирал грибы в Верхнебуреинском районе. В лесном массиве он услышал шорох и подумал, что к нему приближается хищник. Из целей безопасности он выстрелил из карабина, однако в кустах оказался незнакомый грибнику мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением в области живота. Медикам не удалось его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Грибник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Окончательный вердикт вынесет суд.

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