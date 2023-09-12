Количество убитых растет: в Москве обнаружили второй обезглавленный труп

Стало известно об обнаружении второго обезглавленного трупа на севере столицы РФ. Ужасающую находку сделали в 800 метрах от первой. В обстоятельствах гибели мужчины сейчас разбираются правоохранители, передает Telegram-канал 112.

Сегодня утром, 12 сентября, охранник парка Дружбы нашел труп неизвестного мужчины во время обхода. В полуметре от изрезанного тела лежала голова. На вид убитому гражданину азиатской внешности 25-30 лет. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность.

Через некоторое время поступило сообщение о похожем убийстве в 800 метрах от парка. В одной из квартир многоэтажки на Фестивальной улице обнаружили тело врача-травматолога. В полицию о гибели мужчины сообщила его родственница. Как и в первом случае, у трупа была отрублена голова. По словам женщины, незадолго до смерти медик перестал отвечать на звонки. Сейчас следователи пытаются установить связь между двумя убийствами.

Ранее в Красноярском крае обнаружили тело восьмилетней девочки. Оно лежало в яме, выкопанной для столба.