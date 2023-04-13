Коленом в пах: школьница в Петербурге отбилась от таксиста, который хотел ее изнасиловать

В Санкт-Петербурге школьница оказала сопротивление и сбежала от таксиста, который хотел ее изнасиловать. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Отмечается, что девушка гуляла с друзьями, а около 21:00 вызвала такси, чтобы поехать домой. Школьница села на заднее сидение. Во время поездки водитель поинтересовался, с кем она гуляла. Девушка ответила, что с «другом».

После разговора таксист остановился недалеко от дома пассажирки и заблокировал двери. После этого перебрался к ней на заднее сиденье и начал приставать.

Пассажирка притворилась, что ей это нравится, так как поняла, что ее просто так не отпустят. Она положила руку таксиста себе на шею и со всей силы ударила насильника коленом в пах. Пока мужчина выл от боли, девушка смогла открыть дверь и выбежать из автомобиля.

Школьница побежала домой и рассказала матери о случившемся. Но первым делом пострадавшая пошла вместе с родительницей в поликлинику.

Ранее мы писали о том, как в Москве мужчина 5 часов пытал связанную скотчем бывшую и справлял нужду ей на лицо. 25-летняя россиянка утверждает, что она пришла на съемную квартиру, где раньше жила со своим 37-летним кавалером, чтобы забрать свои вещи. Но мужчину не устроило, что девушка его покинула. Он закатил скандал, во время ссоры схватил бывшую возлюбленную, ударил по ноге и повалил на пол. После чего связал ее скотчем.