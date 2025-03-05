Кольца, серьги, колье: у пресс-секретаря Никола Пашиняна украли золото почти на 7 тысяч долларов

Правоохранители расследуют кражу золота из квартиры пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна —Назели Багдасарян. Сумма нанесенного ущерба составила 2,7 млн драмов, передает РИА Новости.

Журналисты узнали у пресс-секретаря, что именно пропало из ее квартиры и сколько все это стоит. По словам Багдасарян, из жилища в Ереване исчезли золотые украшения. Речь идет о кольцах, серьгах и колье. Их стоимость составляет почти 7 тысяч долларов.

Пресс-секретарь Пашиняна заявила, что следствие по делу о краже продолжается. Правоохранители устанавливают детали преступления. Местные СМИ писали, что подозреваемые в присвоении драгоценностей уже задержаны.

Ранее сообщалось, что в Великобритании преступники похитили золотой унитаз из дворца, где родился Уинстон Черчиль. Стоимость необычного предмета составляет 6 млн долларов.