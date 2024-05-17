«Когда-нибудь сможете меня простить»: мать школьника, убившего стеклом с балкона девочку, сделала признание

Мать школьника, сбросившего стекло с балкона на девочку, извинилась за ее смерть. Трехлетний ребенок скончался в Старой Руссе, Новгородской области. Родительница нашла слова и объяснилась с матерью погибшей девочки. Об этом пишет Kp.ru.

Напомним, что днем 5 мая девочка вместе с мамой выходила из аптеки, как вдруг на голову малышке упало стекло. Оказалось, что это сделал второклассник, который живет на пятом этаже. Это не первая выходка школьника, раньше он уже занимался подобными вещами, на что жаловались прохожие. Его даже ставили на учет в полицию и ПНД.

Школьника воспитывает только мама, теперь его поместили в психбольницу.

«Ее уже лишали прав на старшую дочь, а в последнее время она выпивала», – сообщает источник.

Жители города думали, что мать отправят в СИЗО, но эта информация была не подтверждена. Уголовное дело возбудили по факту происшествия по второй части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Но школьнику ничего не будет, так как ему еще нет 14 лет.

Оказалось, что мать мальчика нашла в себе силы и обратилась к матери погибшей девочки. Она написала ей сообщение в соцсетях. Она пояснила, что была в шоке и ничего не понимала. Также она заявила, что ей «нет прощения» и она чувствует вину. Она принесла искренние соболезнования и добавила, что тоже переживает это горе.

«Бог мне судья, уже наказывает. Я представляю, какого вам. Поверьте, я никому никогда не желала зла. Я никогда себе этого не прощу. Может, вы когда-нибудь сможете меня простить. Мне с этой тяжестью жить до конца своих дней. Или, может быть, раньше Бог меня осудит, и вы меня осудите. Каюсь, как только могу», – написала она.

Мать девочки рассказала, что не будет прощать женщину и хочет для нее пожизненного срока. Она заявила, что не оставит дело просто так, и что мама школьника не должна была пускать «больного» ребенка на балкон, а тем более оставлять одного.

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