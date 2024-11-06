Когда дети вынырнули, не досчитались одного: мальчика ввели в кому после занятия по плаванию

Школьник едва не погиб на занятии по плаванию в Сургуте. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Юного пациента ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Telegram-канал Сапа.

По данным СМИ, утром в бассейн пришла группа из 12 детей. Во время занятия по оздоровительному плаванию инструктор дал задание задержать дыхание и нырнуть. Все 12 детей нырнули, но вынырнули лишь 11.

Один мальчик ушел на дно. Его спас и достал из воды инструктор. Медики экстренно госпитализировали 13-летнего школьника. Его подключили к аппарату ИВЛ. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.

Ранее мужчина из России утонул в бассейне после спора с друзьями на Бали. Он хотел доказать, что дольше всех продержится под водой.