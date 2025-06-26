Книги коуча Лесли снимут с продажи после обвинений в домогательствах

Книги коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), ученики которого ученики приставали к девушкам в Москве, снимут с продажи после возбуждения уголовного дела. Такое решение приняли в издательстве «Эксмо».

Речь идет о книгах «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и других. Продажи будут приостановлены, а карточки товаров в интернет-магазинах и маркетплейсах закрыты и недоступны, пояснили в издательстве Газете.Ru.

Книги уже недоступны на сайте издательства, но на маркетплейсах их все еще можно купить.

Напомним, 25 июня против блогера возбудили уголовное дело за организацию флешмоба, в ходе которого его подписчики приставали к девушкам и трогали их за интимные места. Кириллова обвиняют в склонении к изнасилованию, однако сам он уверен, что избежит ответственности, а обратившиеся в полицию пострадавшие, по его мнению, «просто ищут внимания».

Ранее юрист Илона Гуськова рассказала сайту «Страсти», что Лесли мог нарушить пять статей УК РФ своим тренингом.