Клиника входит в топ-10 лучших стоматологий России: 4-летний ребенок впал в кому во время лечения зубов

В Одинцово Московской области 4-летний мальчик попал в больницу после посещения стоматологической клиники. Ребенок впал в кому, за его жизнь сейчас борются врачи, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, ребенка привели в клинику на улице Говорова. На сайте учреждения указано, что оно входит в топ-10 лучших медучреждений России, которые занимаются лечением зубов.

После того как мальчику сделали наркоз, он почувствовал себя плохо. В итоге состояние несовершеннолетнего пациента ухудшилось до того, что он впал в кому.

Что стало причиной случившегося, пока не известно. Директор стоматологической клиники пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

Ранее в Подмосковье 14-летняя школьница впала в кому. Девочка упала и получила травму во время конной прогулки.