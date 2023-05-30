Клиентка укусила за грудь мастера по маникюру, которая переписывалась с ее бывшим мужем

Девушка пришла на процедуру к мастеру по маникюру в Тюменской области, увидела, что она переписывается с ее бывшем мужем, и решила напасть на нее. В итоге она укусила ее за грудь. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на объединенную пресс-службу региональной судебной системы.

Отмечается, что девушки были знакомы между собой. В этот день они распивали алкоголь, но в один момент клиентка увидела у мастера переписку с ее бывшем мужем. Тогда она разозлилась и ударила соперницу кулаком по лицу, потом поцарапала, а затем укусила ее за грудь.

«На суде нападавшая вину не признала и заявила, что мастер сначала сама на нее напала и даже попыталась задушить подсудимую», – говорится в сообщении.

Также она уточнила, что не ревнует бывшего мужа, так как проживает с ним раздельно. В результате нападавшую признали виновной в нанесении побоев и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что москвичка укусила бармена до крови за отказ налить алкоголь после закрытия заведения. Все произошло ночью в одном из заведений на Новом Арбате. Посетительнице сообщили, что рабочий день бара завершился и женщине пора уходить. Такой ход событий разозлил москвичку, и она начала бить персонал и требовать, чтобы ей принесли алкоголь.