«Кланяюсь в ножки»: Симоньян обрадовалась освобождению россиянки, которая 16 лет пряталась от суда с дочкой

Россиянка Дарья Мартынова 16 лет скрывалась от суда и следствия. Ее обвиняли в попытке убийства дочери. В 2024 году женщину задержали и приговорили к 9 годам колонии, однако позже реальный срок заменили на условный. Главред RT Маргарита Симоньян назвала принятое решение милосердным.

Примечательно в этой истории то, что уже выросшая дочь не считает свою мать убийцей и произошедшее покушением на свою жизнь. В далеком 2007 следователи утверждали, будто бы женщина намеренно столкнула дочь с лестницы. Присяжные тогда поддержали сторону обвинения, а теперь спустя 16 лет суд общей юрисдикции пересмотрел вынесенное решение и сделал мягче.

Главред RT в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала, что крайне благодарна всем, кто пошел навстречу россиянке.

«Тоню Мартынову освободили из-под стражи. 8 лет условно. Кланяюсь в ножки всем причастным. Милосердие выше всего, и Господь все видит», — заявила журналистка.

Ранее другая журналистка Ксения Собчак обратилась к Маргарите Симоньян и попросила прощения «за плохое».Это произошло после того, как суд смягчил приговоры бывшим сотрудникам звезды «Дома-2».