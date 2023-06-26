Китайские туристы прикоснулись к морской звезде на Пхукете и оказались под арестом. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание The Phuket News.

По данным СМИ, после того, как китайцы прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, правоохранительные органы вызвали их в участок. Туристам предъявлено обвинение в причинении вреда окружающей среде. По закону, жителям Китая за прикосновение к морскому существу грозит тюремное заключение на срок от двух лет или штраф в размере до 200 тысяч бат.

Ситуацию прокомментировала менеджер компании, организовавшей китайцам дайв-тур. Женщина отметила, что с подобным инцидентом они столкнулись впервые. Однако она пообещала: впредь инструкторы по дайвингу будут рассказывать клиентам о запрете на прикосновения к морским обитателям.

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