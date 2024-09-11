Кинула в голову цветочный горшок: победительница «Пацанок» Каширина избила девушку в московском ресторане

В одном из московских ресторанов произошла драка с участием победительницы шоу «Пацанки» Татьяны Кашириной. Она разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, девушки встретились в заведении, так как Каширина пришла с одной из знакомых пострадавшей. Она рассказала, что Татьяна постоянно влезала в разговор и, выпив алкоголь, стала вести себя агрессивно. Участница реалити угрожала убийством, а затем и вовсе метнула цветочный горшок в голову спортсменке.

Девушка, которая пришла с Кашириной, поспешила вместе с ней скрыться после случившегося. В ресторан вызвали полицию и скорую помощь. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Она написала заявление на Татьяну.

Отметим, что девушка, с которой у победительницы «Пацанок» произошел конфликт, тренирует детей.

Татьяна Каширина новости пока не прокомментировала. Напомним, что она выиграла 6 сезон реалити.

Ранее в Москве избили участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер.