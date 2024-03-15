Кидается на сверстников, угрожая расправой: шестиклассница с ножом-бабочкой держит в страхе гимназию

Вооруженная шестиклассница держит в страхе одну из гимназий в Екатеринбурге. Девочка, по словам очевидцев, впадает в транс и кидается на учащихся.

Очевидцы инцидента рассказали журналистам Ura.ru о случившемся. Они заявили, что директор образовательного учреждения и педагоги знают о случившемся, но ничего не предпринимают. У девочки, которая бросается на всех с ножом-бабочкой, может быть психическое расстройство.

«Она приходит в школу с ножом-бабочкой, впадает в транс, угрожает расправой детям и кидается, если что-то не так! Директор и педагоги в курсе, но на ситуацию не реагируют», — поделились очевидцы.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу полиции Екатеринбурга. Однако на данный момент никакого ответа получить не удалось.

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